粉絲比李光洙還熱愛「造謠」XD 謊稱目擊李光洙♥李先彬約會卻被嗆「看什麼？第一次看到藝人嗎」

日前播出的 SBS POWER FM《兩點出逃Cultwo Show》中，李先彬、徐令姬為宣傳電影《Air Murder》作爲嘉賓出演。
當天，有位聽眾分享目擊到李光洙、李先彬的故事。該聽眾留言說：「不久前好像出來約會了，覺得很神奇就看了一眼，結果卻被李光洙回『你看什麼？第一次看到藝人嗎？」荒唐的謠言也讓李先彬大笑。
接著，李先彬開玩笑說：「不是...又開始了！我到底是該中止謠言呢，還是讓它持續擴散？」主持人說：「讓它持續擴散吧！」李先彬就接著說：「（李光洙）就是...這麼說了！」
結果...聽眾們開始分享自己造謠的傳聞，主持人：「有人說李光洙脫掉鞋子之後，只有150公分？超級矮啊！」李先彬聽到又大笑：「還有這種傳聞嗎？我會跟他確認一下的。」
由於李先彬之前出演過熱門劇《酒鬼都市女人們》，這個也成為大家的目標。有一位就說李先彬上次在首爾女大前，和朋友一起喝醉，發酒瘋一直亂跑！李先彬就說：「我一興奮，即使是清醒時也會這樣跑來跑去，感覺被發現了。」另一位又說：「我在新村酒吧見到李先彬，聽說因爲鼻炎很辛苦，用燒酒清洗鼻子。」李先彬也回：「好像需要消毒，我用燒酒清洗了一下。」令現場笑聲一片。
（影片：18：50 處開始）
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