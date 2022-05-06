粉丝比李光洙还热爱「造谣」XD 谎称目击李光洙♥李先彬约会却被呛「看什么？第一次看到艺人吗」

日前播出的 SBS POWER FM《两点出逃Cultwo Show》中，李先彬、徐令姬为宣传电影《Air Murder》作爲嘉宾出演。
当天，有位听众分享目击到李光洙、李先彬的故事。该听众留言说：「不久前好像出来约会了，觉得很神奇就看了一眼，结果却被李光洙回『你看什么？第一次看到艺人吗？」荒唐的谣言也让李先彬大笑。
接著，李先彬开玩笑说：「不是...又开始了！我到底是该中止谣言呢，还是让它持续扩散？」主持人说：「让它持续扩散吧！」李先彬就接著说：「（李光洙）就是...这么说了！」
结果...听众们开始分享自己造谣的传闻，主持人：「有人说李光洙脱掉鞋子之后，只有150公分？超级矮啊！」李先彬听到又大笑：「还有这种传闻吗？我会跟他确认一下的。」
由於李先彬之前出演过热门剧《酒鬼都市女人们》，这个也成为大家的目标。有一位就说李先彬上次在首尔女大前，和朋友一起喝醉，发酒疯一直乱跑！李先彬就说：「我一兴奋，即使是清醒时也会这样跑来跑去，感觉被发现了。」另一位又说：「我在新村酒吧见到李先彬，听说因爲鼻炎很辛苦，用烧酒清洗鼻子。」李先彬也回：「好像需要消毒，我用烧酒清洗了一下。」令现场笑声一片。
（影片：18：50 处开始）
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