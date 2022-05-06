《我們的藍調時光》「英珠」竟是第一次演戲：新人盧允瑞演技爆發獲觀眾狂讚！下一部作品與金裕貞合作～

第一次演戲就讓大家哭到爆，盧允瑞真的是怪物級新人演員啊！

隨著tvN新劇《我們的藍調時光》開播後口碑不斷上升，劇中飾演未婚先孕高中生「房英珠」的小演員盧允瑞也受到關註。



房英珠從小在濟州長大但卻厭惡濟州，一心想著高中畢業就立即離開，卻在高三時被意外到來的新生命拉住手腳。經過一番掙扎，她和同樣讀高中的男朋友阿顯做出了即將左右整個人生的重大決定，也和各自的父親發生激烈沖突。



這部劇是群像戲，好幾位主要演員都是電影級大咖，例如李炳憲、韓志旼、金宇彬、申敏兒、車勝元等等，盧允瑞是主角團裡唯一一位新人演員。劇中，她把高中女生面對小生命和男友的復雜心情、和父親攤牌時的深厚感情詮釋得真實細膩又絲絲入扣，讓不少觀眾被深深打動跟著爆哭。而當得知盧允瑞是出道以來第一次演戲後，更為她的演技天賦折服。



盧允瑞（노윤서）2000年出生，身高167cm，2019年簽約MAA娛樂公司開始當平面模特。她的面孔少女感十足又極具個性、不會過甜，加上皮膚白皙清透，出道初期就為不少美妝和首飾品牌拍過宣傳影片和寫真。



盧允瑞拍過的品牌包括國民平價彩妝Etude House、知名美妝博主Pony的個人品牌I’m Meme等等，對韓妝感興趣的朋友也許看到就會有印象哦！



這組為首飾品牌拍的寫真也美翻了！原來英珠畢業後稍微打扮就漂亮到快要認不出（誤XD）



盧允瑞也為知名時尚雜志《Allure》拍過寫真，《我們的藍調時光》開播後還和飾演CP的裴賢聖一起登上《Cosmopolitan Korea》雜志，換上淑女風絲綢吊帶裙，展現出與劇中青春陽光的學生感截然不同的氣質：



此外，盧允瑞還有一部和金裕貞、邊佑錫、樸柾佑合作的電影《20世紀少女》預計今年內通過Netflix公開，她飾演金裕貞的閨蜜「妍豆」（音），是男女主角故事中間的關鍵人物，韓孝周和邕聖祐也將特別出演。



盧允瑞目前就讀於梨花女大西洋畫專業，平時的愛好則是攝影和鋼琴，在作為演員的IG之外還單獨開設一個IG賬號用來分享她的繪畫、攝影、裝置藝術等作品，年紀輕輕又多才多藝，讓人對她的未來十分期待❤



▽盧允瑞的藝術主題IG：



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