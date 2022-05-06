《我们的蓝调时光》「英珠」竟是第一次演戏：新人卢允瑞演技爆发获观众狂赞！下一部作品与金裕贞合作～

第一次演戏就让大家哭到爆，卢允瑞真的是怪物级新人演员啊！

随著tvN新剧《我们的蓝调时光》开播后口碑不断上升，剧中饰演未婚先孕高中生「房英珠」的小演员卢允瑞也受到关注。



房英珠从小在济州长大但却厌恶济州，一心想著高中毕业就立即离开，却在高三时被意外到来的新生命拉住手脚。经过一番挣扎，她和同样读高中的男朋友阿显做出了即将左右整个人生的重大决定，也和各自的父亲发生激烈冲突。



这部剧是群像戏，好几位主要演员都是电影级大咖，例如李炳宪、韩志旼、金宇彬、申敏儿、车胜元等等，卢允瑞是主角团里唯一一位新人演员。剧中，她把高中女生面对小生命和男友的复杂心情、和父亲摊牌时的深厚感情诠释得真实细腻又丝丝入扣，让不少观众被深深打动跟著爆哭。而当得知卢允瑞是出道以来第一次演戏后，更为她的演技天赋折服。



卢允瑞（노윤서）2000年出生，身高167cm，2019年签约MAA娱乐公司开始当平面模特。她的面孔少女感十足又极具个性、不会过甜，加上皮肤白皙清透，出道初期就为不少美妆和首饰品牌拍过宣传影片和写真。



卢允瑞拍过的品牌包括国民平价彩妆Etude House、知名美妆博主Pony的个人品牌I’m Meme等等，对韩妆感兴趣的朋友也许看到就会有印象哦！



这组为首饰品牌拍的写真也美翻了！原来英珠毕业后稍微打扮就漂亮到快要认不出（误XD）



卢允瑞也为知名时尚杂志《Allure》拍过写真，《我们的蓝调时光》开播后还和饰演CP的裴贤圣一起登上《Cosmopolitan Korea》杂志，换上淑女风丝绸吊带裙，展现出与剧中青春阳光的学生感截然不同的气质：



此外，卢允瑞还有一部和金裕贞、边佑锡、朴柾佑合作的电影《20世纪少女》预计今年内通过Netflix公开，她饰演金裕贞的闺蜜「妍豆」（音），是男女主角故事中间的关键人物，韩孝周和邕圣佑也将特别出演。



卢允瑞目前就读於梨花女大西洋画专业，平时的爱好则是摄影和钢琴，在作为演员的IG之外还单独开设一个IG账号用来分享她的绘画、摄影、装置艺术等作品，年纪轻轻又多才多艺，让人对她的未来十分期待❤



▽卢允瑞的艺术主题IG：



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