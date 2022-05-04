《Broker》導演是枝裕和透露女主角選IU原因：「看到她在《我的大叔》裡無限克制的演技」

除了IU之外，是枝裕和還分享了決定與宋康昊、姜棟元、裴斗娜合作的原因，導演真的很有眼光！

電影《Broker》講述幾個人圍繞「Baby Box」展開的故事，即將作為韓國代表作品之一出戰坎城影展。



IU飾演不知為何把嬰兒放進「Baby Box」、也不知為何又回來的年輕媽媽「素英」，是她出道以來第一部長篇電影。 是枝裕和說：「看了《我的大叔》之後被李知恩演員迷倒。 她能夠在整個劇中展現出無限克制的演技，令我非常驚訝。 」





宋康昊飾演自稱善意的中間人「尚賢」，試圖為寶寶找到最適合的撫養人。 宋康昊一直是導演心中最想合作的韓國演員，從一開始就是尚賢的第一人選。 據是枝裕和透露，宋康昊即使拍同一場戲也能每次都給出不同的詮釋，「只是待在片場就很給人力量」。



姜棟元飾演尚賢的搭檔「東洙」。 是枝裕和與姜棟元相識已久，對他的電影《義兄弟》印象深刻，從劇本大綱階段就和他不停探討：「很想拍攝看看他寬闊的肩膀中流淌出什麼樣的感情。 」



裴斗娜飾演執著追蹤前述一行人的刑警「秀珍」，這是她在《空氣人形》之後第二次與是枝裕和合作，導演稱讚她「在填補演技無法全然敘述的細微空缺方面可謂天才」。



另外，《Broker》主演IU、宋康昊、姜棟元、李周映將在本月24日出國參加第75屆坎城影展，裴斗娜則因為在美國有其他拍攝行程，可能無法一同前往。 電影將於6月8日在韓國上映。



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