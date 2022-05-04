《Broker》导演是枝裕和透露女主角选IU原因：「看到她在《我的大叔》里无限克制的演技」

除了IU之外，是枝裕和还分享了决定与宋康昊、姜栋元、裴斗娜合作的原因，导演真的很有眼光！

电影《Broker》讲述几个人围绕「Baby Box」展开的故事，即将作为韩国代表作品之一出战坎城影展。



IU饰演不知为何把婴儿放进「Baby Box」、也不知为何又回来的年轻妈妈「素英」，是她出道以来第一部长篇电影。 是枝裕和说：「看了《我的大叔》之后被李知恩演员迷倒。 她能够在整个剧中展现出无限克制的演技，令我非常惊讶。 」





宋康昊饰演自称善意的中间人「尚贤」，试图为宝宝找到最适合的抚养人。 宋康昊一直是导演心中最想合作的韩国演员，从一开始就是尚贤的第一人选。 据是枝裕和透露，宋康昊即使拍同一场戏也能每次都给出不同的诠释，「只是待在片场就很给人力量」。



姜栋元饰演尚贤的搭档「东洙」。 是枝裕和与姜栋元相识已久，对他的电影《义兄弟》印象深刻，从剧本大纲阶段就和他不停探讨：「很想拍摄看看他宽阔的肩膀中流淌出什么样的感情。 」



裴斗娜饰演执著追踪前述一行人的刑警「秀珍」，这是她在《空气人形》之后第二次与是枝裕和合作，导演称赞她「在填补演技无法全然叙述的细微空缺方面可谓天才」。



另外，《Broker》主演IU、宋康昊、姜栋元、李周映将在本月24日出国参加第75届坎城影展，裴斗娜则因为在美国有其他拍摄行程，可能无法一同前往。 电影将於6月8日在韩国上映。



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