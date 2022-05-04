[分集劇情]《現在開始是Showtime！》朴海鎮出現對秦基周的前世記憶！封印在深海的惡靈已甦醒（EP3－4）

[有雷]《現在開始是Showtime！》劇情輕鬆有趣又快速展開，有陰陽眼又聘請鬼員工來變魔術的朴海鎮，為了快速實現前往無人島居住的夢想，只好在大眾面前增加形象好感度以接到更多代言，卻也同時真正積德幫助人。他對秦基周的存在越來越在意，預告粉紅Loveline即將展開。

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《現在開始是Showtime！》將軍神崔劍（鄭俊鎬飾）出現讓魔術師車次雄（朴海鎮飾）再度抗拒成為巫師，但崔劍有另一個成佛的方法就是累積「德力」，而此時車次雄也正在思考為何另一位魔術師勁敵如此成功？原來是因為勤跑公益，大眾好感度高。於是他決定加入「市民警察隊」為自己的形象加分一下。



雖然加入「市民警察隊」但車次雄只想做做樣子，但高瑟海卻是認真想幫助民眾的。在服務老人院時，高瑟海協助了一位失智爺爺，意外發現爺爺身懷鉅款，爺爺還帶她到家裡庭院去看，說隨便挖都有現金長出來！警方因此介入調查，懷疑與爺爺的兒子經營賭博網站有關，但此時爺爺卻也正好離世了…



高瑟海傷心之餘，與車次雄決定勇闖賊窟，查出幕後黑手。在爺爺的提示之下，原來這兒子就躲在養老院地下密室操縱著一切，車次雄與鬼員工們雖一起上場，最後仍靠高瑟海制伏了犯人。此時車次雄腦中突然閃過前世記憶畫面，他腦中有位古裝的高瑟海！崔劍也說車次雄與高瑟海似乎與他生前認識的兩個人長得一模一樣……那次之後車次雄發現自己總是很在意高瑟海，腦中不斷浮現她說的話。



海底葫蘆沉睡了10年的惡靈找到了宿主，開始興風作浪。車次雄爺爺身邊的法師奶奶感應到不對勁，於是也來到首爾就近協助車次雄，也催促著將軍神要盡快附身車次雄以達到更快成佛的目的。



車次雄除了專注於自己的事業，對於鬼員工也是非常照顧，一一達成了他們的心願，車次雄更陪高瑟海來墓園看看過世的父親，高瑟海其實希望父親的靈魂現身來看看她，不過車次雄提醒高瑟海別被不知名的鬼魂沾上了，於是一邊保護著她，直接抱緊處理，讓高瑟海不知所措，曖昧即將展開了嗎？



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