《殺人者的購物目錄》逗趣開播：李光洙「妙探」上身搜索犯人，搞笑親身測試絲襪彈性、拿泡泡槍攻擊XD

這位收銀員是不是要搶刑警的飯碗XD

由李光洙、雪炫與陳熙瓊主演的《殺人犯的購物清單》（殺人者的購物目錄）已於27日開播，劇情頗為逗趣，不過隨著案情發生，漸漸增添了懸疑與恐怖氛圍。首集與次集韓國AGB收視率收落在3.6%、3.5%。



（以下涉及劇透）



故事從1996年講起，主角安大成（李光洙 飾）從小就是天才，小時候智慧的發現了一名假鈔犯，自此讓媽媽韓明淑（陳熙瓊 飾）開設的「大成超市」走上興榮之路。不過，安大成仍被那名假鈔犯盯著不放，時不時會收到警告訊息：我一「訂」會在回來。



首集除了小大成英勇逮犯人情節相當逗趣之外，再者就是現年36歲的大成見女友父母的情節了，以及大成放棄公務員考試回家一路踢鐵板的過程。大成被都雅熙（金雪炫 飾）爸爸嫌得一無是處，他還敢對都雅熙開玩笑：「我以為這樣你就會願意離開我。」結果想當然爾被訓斥。



安大成毅然決回家當收銀員，卻撞見媽媽在拆大成超市招牌，一度以為家業要倒了。知道超市要為了「明淑」改名「MS超市」，他白目的問媽媽：「明淑是哪位？何必為了他做到這種地步？」完全忘了媽媽就叫明淑。



首集尾聲安大成和奇怪的雙截棍爺爺一起撞見了屍體，成為了他這位收銀員「妙探」*上身的開端。（*李光洙和李彥禧導演合作的上個作品電影《妙探事務所》也是搞笑辦案為主題。）



次集，安大成在教堂發現了死者權寶妍命案的證物──膚色絲襪與白色藥丸。他相當認真的拿走了MS販售的所有膚色絲襪做測試，推理出犯人就是用絲襪犯案無誤。後來也發現藥丸是MS販售的泡泡槍裡附的維他命，該泡泡槍貨源來自一名詐欺犯，那名詐欺犯就是雙節棍爺爺！



安大成與都雅熙想逮住雙節棍爺爺的同時，韓明淑和小律爸爸兼金星不動產房仲撞見房客倒在血泊之中，現場也看見了MS常見的產品──水蜜桃罐頭與開罐器。那名房客曾到MS抱怨莫名其妙收到MS商品，而首位死者權寶妍也有相同經歷。



兩集下來除了命案之外，韓明淑的陰霾亦引人好奇。假鈔犯在20年前曾勒住韓明淑脖子要置她於死地，安大成及時拿了水蜜桃罐頭砸向假鈔犯。從當時的情況看起來假鈔犯已死，但他明明和雙節棍老爺爺長一模一樣，是怎麼回事？安大成又為什麼沒認出來？



下集預告，安大成繼續用他過人的記憶力與意志力搜索犯人，明確的推測：犯人就在超市裡！連超市員工都要仔細搜查！然而，安大成查一查卻反而被當作嫌疑人抓去訊問。



最後附上1、2集經典搞笑片段！

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