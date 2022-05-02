《杀人者的购物目录》逗趣开播：李光洙「妙探」上身搜索犯人，搞笑亲身测试丝袜弹性、拿泡泡枪攻击XD

这位收银员是不是要抢刑警的饭碗XD

由李光洙、雪炫与陈熙琼主演的《杀人犯的购物清单》（杀人者的购物目录）已於27日开播，剧情颇为逗趣，不过随著案情发生，渐渐增添了悬疑与恐怖氛围。首集与次集韩国AGB收视率收落在3.6%、3.5%。



（以下涉及剧透）



故事从1996年讲起，主角安大成（李光洙 饰）从小就是天才，小时候智慧的发现了一名假钞犯，自此让妈妈韩明淑（陈熙琼 饰）开设的「大成超市」走上兴荣之路。不过，安大成仍被那名假钞犯盯著不放，时不时会收到警告讯息：我一「订」会在回来。



首集除了小大成英勇逮犯人情节相当逗趣之外，再者就是现年36岁的大成见女友父母的情节了，以及大成放弃公务员考试回家一路踢铁板的过程。大成被都雅熙（金雪炫 饰）爸爸嫌得一无是处，他还敢对都雅熙开玩笑：「我以为这样你就会愿意离开我。」结果想当然尔被训斥。



安大成毅然决回家当收银员，却撞见妈妈在拆大成超市招牌，一度以为家业要倒了。知道超市要为了「明淑」改名「MS超市」，他白目的问妈妈：「明淑是哪位？何必为了他做到这种地步？」完全忘了妈妈就叫明淑。



首集尾声安大成和奇怪的双截棍爷爷一起撞见了尸体，成为了他这位收银员「妙探」*上身的开端。（*李光洙和李彦禧导演合作的上个作品电影《妙探事务所》也是搞笑办案为主题。）



次集，安大成在教堂发现了死者权宝妍命案的证物――肤色丝袜与白色药丸。他相当认真的拿走了MS贩售的所有肤色丝袜做测试，推理出犯人就是用丝袜犯案无误。后来也发现药丸是MS贩售的泡泡枪里附的维他命，该泡泡枪货源来自一名诈欺犯，那名诈欺犯就是双节棍爷爷！



安大成与都雅熙想逮住双节棍爷爷的同时，韩明淑和小律爸爸兼金星不动产房仲撞见房客倒在血泊之中，现场也看见了MS常见的产品――水蜜桃罐头与开罐器。那名房客曾到MS抱怨莫名其妙收到MS商品，而首位死者权宝妍也有相同经历。



两集下来除了命案之外，韩明淑的阴霾亦引人好奇。假钞犯在20年前曾勒住韩明淑脖子要置她於死地，安大成及时拿了水蜜桃罐头砸向假钞犯。从当时的情况看起来假钞犯已死，但他明明和双节棍老爷爷长一模一样，是怎么回事？安大成又为什么没认出来？



下集预告，安大成继续用他过人的记忆力与意志力搜索犯人，明确的推测：犯人就在超市里！连超市员工都要仔细搜查！然而，安大成查一查却反而被当作嫌疑人抓去讯问。



最后附上1、2集经典搞笑片段！

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