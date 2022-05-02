《認識的哥哥》PSY稱讚BTS SUGA相當有才華！笑著表示：「想在節目上特別感謝他主動找我合作」

《認識的哥哥》PSY稱讚BTS SUGA相當有才華！笑著表示：「想在節目上特別感謝他主動找我合作」

綜藝   2022年5月2日   星期一09:00   MiJimin   1

（封面圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

《認哥》成員們看到 SUGA 出現在 PSY 的反應超激動～，真的是歷代級別的合作啊。

JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》上週六邀請到了以新歌《That That》回歸的 PSY，他也在節目中聊到了與自己合作的 BTS 防彈少年團成員 SUGA，並透過節目表達自己的感謝。
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

錄製節目時 MV 還未公開，所以《認哥》成員們並不知道和 PSY 合作的人是誰，所以看到 SUGA 登場大家都嚇了一大跳！「好驚訝！不敢相信。」、「歌真的很帥氣」、「當中竟然有兩個國際巨星耶」
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

PSY 表示 BTS 成員們在採訪中說過：「很感謝 PSY 開拓了歐美市場。」對他來說是個很神氣的緣份，前陣子有個未知號碼傳訊息給他，內容寫著：「前輩，我是 SUGA，麻煩請與我聯繫。」
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

見了面後才知道，原來是想要給 PSY 自己製作的歌曲，當時帶來了伴奏，問我：「這首歌前輩可以唱嗎？」我回他：「有什麼不能唱的嗎？」因為 PSY 知道，SUGA 除了舞台表演很棒，也很會寫歌，還跟 IU、Heize 等多位歌手合作過，非常有才華。
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

之後兩人就互相往來，一起合作完成了歌曲，還一起合唱，也幫他拍了 MV，PSY 表示：「我想藉著這個機會，一定要（在節目上）跟他說聲感謝。」
（圖源：friDay影音@《認識的哥哥》截圖）

▼節目片段：

▼《That That》MV：

MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
  • Yoongi 太棒了 才華洋溢
    1小時前
在Facebook上的留言
主頁 » 綜藝 » 《認識的哥哥》PSY稱讚BTS SUGA相當有才華！笑著表示：「想在節目上特別感謝他主動找我合作」
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手