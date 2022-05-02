《認識的哥哥》PSY稱讚BTS SUGA相當有才華！笑著表示：「想在節目上特別感謝他主動找我合作」

《認哥》成員們看到 SUGA 出現在 PSY 的反應超激動～，真的是歷代級別的合作啊。

JTBC 熱門綜藝節目《認識的哥哥》上週六邀請到了以新歌《That That》回歸的 PSY，他也在節目中聊到了與自己合作的 BTS 防彈少年團成員 SUGA，並透過節目表達自己的感謝。



錄製節目時 MV 還未公開，所以《認哥》成員們並不知道和 PSY 合作的人是誰，所以看到 SUGA 登場大家都嚇了一大跳！「好驚訝！不敢相信。」、「歌真的很帥氣」、「當中竟然有兩個國際巨星耶」



PSY 表示 BTS 成員們在採訪中說過：「很感謝 PSY 開拓了歐美市場。」對他來說是個很神氣的緣份，前陣子有個未知號碼傳訊息給他，內容寫著：「前輩，我是 SUGA，麻煩請與我聯繫。」



見了面後才知道，原來是想要給 PSY 自己製作的歌曲，當時帶來了伴奏，問我：「這首歌前輩可以唱嗎？」我回他：「有什麼不能唱的嗎？」因為 PSY 知道，SUGA 除了舞台表演很棒，也很會寫歌，還跟 IU、Heize 等多位歌手合作過，非常有才華。



之後兩人就互相往來，一起合作完成了歌曲，還一起合唱，也幫他拍了 MV，PSY 表示：「我想藉著這個機會，一定要（在節目上）跟他說聲感謝。」



▼節目片段：



▼《That That》MV：



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