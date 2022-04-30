《百想艺术大赏》人气奖投票结果出炉！李俊昊获101万票「压倒性夺冠」，金泰梨获得女子第一名

《第58届百想艺术大赏》日前已经公开入围名单，除了视帝、视后竞争激烈外，由粉丝投票选出的「人气奖」也备受关注。

人气奖投票在29日下午6点截止，该奖项由粉丝通过 Tik Tok 亲自投票选出，由票数最高的男女入围者获得「男子人气奖」和「女子人气奖」。最终由李俊昊和金泰梨分别获得男女第一。



男子组中，李俊昊（101万6922票），获得全体第一名和男子第一名，SHINee Key（35万9791票）排在第二名，丁海寅（14万2240票）排在第三名。女子组中，金泰梨（75万8343票）最高，其后依次爲李世荣（66万9262票）排名第二，林润娥（8万2560票）排名第三。



另外，李俊昊和金泰梨还同时获得「电视部门」最佳男女最优秀演技奖的提名。（延伸阅读：竞争太激烈！《百想艺术大赏》入围名单公开，李俊昊&丁海寅&李政宰&金南佶等角逐最佳男主角）



李俊昊在《衣袖红镶边》中出色地消化从王世孙「李祘」到圣君正祖的人物多样的内心和感情变化，还获得「历代最性感的正祖」的好评。金泰梨在《二十五，二十一》中饰演国家击剑选手「罗希度」，展现了闪闪发光的青春。



而《第58届百想艺术大赏》将在5月6日於一山 KINTEX 举行，下午7点45分开始通过 JTBC、JTBC2、JTBC4 进行直播，由申东烨、秀智、朴宝剑担任主持人。



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