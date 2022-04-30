「本以為只要幫PSY寫歌就好」結果還Rap、跳舞、宣傳、甚至在MV中演戲變身男郎的BTS SUGA

「本以為只要幫PSY寫歌就好」結果還Rap、跳舞、宣傳、甚至在MV中演戲變身男郎的BTS SUGA

KPOP   2022年4月30日   星期六12:13   MiJimin   6

（封面圖源：youtube@officialpsy、tiktok@42psy42）

不只是粉絲，連網友們也大開眼界～！SUGA 根本一手(首)包辦了。

超人氣 solo 歌手 PSY 的洗腦神曲《江南Style》迎來發行的第10週年，當初也在演唱會上說過會於2022年再創奇蹟，這次他發行的新專輯《PSY 9th》與多位人氣歌手合作，有 Jessi、成始璄、Zico、華莎、Heize、秀智、Crush…等人。
（圖源：FB@PSY）

其中，與 BTS 防彈少年團成員 SUGA 為首波主打歌曲的《That That》更是在公開 MV 後引發熱烈討論，不只是親自作詞作曲，還直接客串 MV 帥氣登場，合唱合舞外加一起演戲。
（圖源：FB@PSY）
（圖源：IG@42psy42）

▼PSY《That That》(prod. & feat. SUGA of BTS) MV：

此外還有合體舞蹈宣傳～，這次不是PSY女郎，而是PSY男郎 SUGA 最為火爆了！

@42psy42 That That That #ThatThat That That (prod. & feat. SUGA of BTS) - PSY

SUGA IG 限動：
（圖源：IG@agustd）（圖源：IG@42psy42）

▼網友自製中字 MV，供大家參考：

大家覺得這首歌如何呢？

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留言/評論
  • 結果看到了超活潑動態的玧其XDD
    2小時前
  • MV很酷！
    2小時前
  • 利培瑛
    2小時前
  • Ruby Tseng
    41分前
  • Chia YU Liu😂
    1小時前
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