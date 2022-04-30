「本以為只要幫PSY寫歌就好」結果還Rap、跳舞、宣傳、甚至在MV中演戲變身男郎的BTS SUGA

不只是粉絲，連網友們也大開眼界～！SUGA 根本一手(首)包辦了。

超人氣 solo 歌手 PSY 的洗腦神曲《江南Style》迎來發行的第10週年，當初也在演唱會上說過會於2022年再創奇蹟，這次他發行的新專輯《PSY 9th》與多位人氣歌手合作，有 Jessi、成始璄、Zico、華莎、Heize、秀智、Crush…等人。



其中，與 BTS 防彈少年團成員 SUGA 為首波主打歌曲的《That That》更是在公開 MV 後引發熱烈討論，不只是親自作詞作曲，還直接客串 MV 帥氣登場，合唱合舞外加一起演戲。





▼PSY《That That》(prod. & feat. SUGA of BTS) MV：



此外還有合體舞蹈宣傳～，這次不是PSY女郎，而是PSY男郎 SUGA 最為火爆了！

SUGA IG 限動：



▼網友自製中字 MV，供大家參考：



大家覺得這首歌如何呢？

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