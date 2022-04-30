南宮珉依舊是太平洋肩膀！但不再千篇一律黑西裝，從《黑色太陽》到《千元律師》造型煥然一新

總之期待新角色「千智勳」！

出道以來一向以「奶油小生」形象示人的演員南宮珉，去年接下了MBC大作《黑色太陽》搖身一變肌肉壯漢，許多人都對他的毅力讚嘆不已。



雖然毅力受人敬佩，但《黑色太陽》劇中之後也有聲音認為南宮珉「練太壯」、「連走路看起來都怪怪的」，希望他在新的作品能夠稍微調整一下。瀏覽他IG近期的照片，他似乎愛上了重訓，不時會在健身房拍照，但多張照片都看不出來他的身材到底有沒有變化，只見下肢還是很壯碩。



每次劇播之前習慣在IG上「劇透」的他，近日又發出了新劇《千元律師》場邊照，還透露角色叫「千智勳」。此系列照片倒看得出來他依舊擁有「太平洋肩」了。穿著不同款式格紋西裝的他，無論是翹腳坐著、手插口袋下樓梯，每張照片搭配不苟言笑的神情都表現得氣場十足。



從《黑色太陽》到《千元律師》，除了不再是千篇一律黑西裝黑領帶之外，南宮珉也燙了頭捲髮。攝影機螢幕裡的他，看起來則是多了點戲謔意味，不曉得這次「千智勳」的人物設定是怎麼樣呢？



《千元律師》劇情描述一名律師實力超群，不過每次的委託費用僅收千元，預計在下半年播出，目前除了確定南宮珉為主演外，在《黑色太陽》曾搭檔的金智恩，還有前輩演員李德華有望演出。



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