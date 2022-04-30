南宫珉依旧是太平洋肩膀！但不再千篇一律黑西装，从《黑色太阳》到《千元律师》造型焕然一新

总之期待新角色「千智勋」！

出道以来一向以「奶油小生」形象示人的演员南宫珉，去年接下了MBC大作《黑色太阳》摇身一变肌肉壮汉，许多人都对他的毅力赞叹不已。



虽然毅力受人敬佩，但《黑色太阳》剧中之后也有声音认为南宫珉「练太壮」、「连走路看起来都怪怪的」，希望他在新的作品能够稍微调整一下。浏览他IG近期的照片，他似乎爱上了重训，不时会在健身房拍照，但多张照片都看不出来他的身材到底有没有变化，只见下肢还是很壮硕。



每次剧播之前习惯在IG上「剧透」的他，近日又发出了新剧《千元律师》场边照，还透露角色叫「千智勋」。此系列照片倒看得出来他依旧拥有「太平洋肩」了。穿著不同款式格纹西装的他，无论是翘脚坐著、手插口袋下楼梯，每张照片搭配不苟言笑的神情都表现得气场十足。



从《黑色太阳》到《千元律师》，除了不再是千篇一律黑西装黑领带之外，南宫珉也烫了头卷发。摄影机萤幕里的他，看起来则是多了点戏谑意味，不晓得这次「千智勋」的人物设定是怎么样呢？



《千元律师》剧情描述一名律师实力超群，不过每次的委托费用仅收千元，预计在下半年播出，目前除了确定南宫珉为主演外，在《黑色太阳》曾搭档的金智恩，还有前辈演员李德华有望演出。



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