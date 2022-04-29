遭韩媒炮轰「说谎精、机场故意甩开记者」 宣美发文道歉：「因为是我的私人行程，这次是我太慌张了」

26日，宣美结束个人日程后从洛杉矶回韩国，在她抵达机场之前，TWICE 也结束在日本的巡演后回韩国。记者们采访完 TWICE 之后，前往宣美即将出现的 A 门。

据韩媒报导：「等待宣美的经纪人在 A 们看到记者们后，悄悄地前往到 B 门。某采访团找到移动到 B 门的经纪人，询问『宣美是不是从 B 门出来』并请求采访协助。对於记者的提问，经纪人表示宣美确实会从 B 门出来。」但经纪人还没等宣美出来就移动到其他地方，记者也留有一半的人则在 A 们等待。最后宣美从 A 门出来，发现记者的宣美露出惊慌失措的表情，并用手遮挡脸迅速离开机场。



此举动引发许多韩媒不满，直言宣美「用谎言支开记者玩捉迷藏」、「排挤记者」、「成为说谎精的宣美」、「机场故意支开记者」，还批她与平时在机场摆出各种姿势展示赞助商品的样子不同。



对此，宣美也在 IG 限时动态上传相关报导（接受赞助时和不是赞助的时候完全不同）并写下：「其实因为是个人行程，所以完全不知道会有记者在现场。可能因为没有经纪人，只有我的弟弟们同行，所以经纪人和弟弟们之间好像没沟通好，对不起....平时在机场都是以明朗的样子出现，这次是我太慌张了。（还有...右边的照片也不是赞助）。」

而这也在韩网引发热烈讨论，网友们纷纷表示：「宣美好可怜ㅜㅜ记者们用报道写恶意留言」、「记者们爲什么做到这种程度」、「也不是以公开活动回来的，他们跟私生有什么不同啊」、「不是说个人行程吗」、「记者们是不是疯了」、「宣美做错了什么，还要道歉」、「集体发疯了吗」、「那算什么记者啊，简直是恶评者啊」、「即使进行了解释，记者们还是继续讽刺呢」等等。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻