《我們的藍調時光》又被韓國網友吐槽了：把青少年懷孕包裝成美好愛情！

熱播韓劇《我們的藍調時光》擋住了韓國觀眾的一波抵制之後，又遭到了新一輪的批評。

集結了韓志旼、申敏兒、李秉憲、金宇彬、車勝元、李姃垠等超強卡司主演的《我們的藍調時光》隨著開播，好評不斷的同時也遇到了負面聲音。先是配角曹惠晶的爸爸曹在顯曾深陷「Me Too」運動，因而她的亮相被不少觀眾吐槽，表示要抵制該劇。風波剛剛過去又因為部份劇情再次挨批。

第5、6集主要圍繞著鄭賢（裴賢聖 飾）和房英珠（盧允瑞飾）的故事展開，這是一對高中生情侶，還是學生的兩人偷嘗禁果，英珠懷孕了，隨之而來的就是兩人的苦惱和糾結。18歲的英珠一直以來的目標就是離開沉悶的濟州島，為了脫離農村生活，她拼命學習，一直保持著全校第一名的位置，希望有一天能以優異的成績考上首爾的大學。然而一切隨著懷孕而戛然停止，明明做好了避孕措施仍意外懷孕，這使得英珠慌亂不已，為了自己未來的人生，她決定終止妊娠。作為孩子爸爸的鄭賢一直在勸說英珠，卻被英珠一句「要怎麼生？大學要怎麼辦？我們的愛情真的偉大到可以放棄你、我的人生嗎？」而堵得無法開口。



英珠獨自一人來到一家婦產科，醫生一邊做著超聲波檢查，一邊說：「你看，學生們總是這樣，22周，6個月。」在另一家醫院檢查時，醫生還告訴英珠：「寶寶的臟器都長得很好，你要不要聽聽寶寶心臟的聲音？」雖然英珠一再表示害怕，卻也在聽過寶寶心臟聲音之後決定生下孩子。



正是這一段劇情讓不少觀眾們看得很不滿，他們表示：「為什麼要讓來墮胎的患者聽孩子的心臟聲？是想讓大家知道墮胎也是殺人嗎？想讓他們產生負罪感嗎？」同時英珠和鄭賢最終決定生下孩子的劇情雖然看起來青澀又美好，但畢竟兩人還是青少年的設定也被諸多網友指責，稱劇情根本就是把青少年懷孕美化成了愛情故事，劇本完全脫離了現實。



即使有部分情節被吐槽，但瑕不掩瑜，《我們的藍調時光》依舊是一部值得觀看的好劇，劇中的每一個主角都背負著沉重的人生故事跟傷痕，但又融入了溫馨與幽默，讓人看得笑著笑著就哭了。

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