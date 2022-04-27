《我们的蓝调时光》又被韩国网友吐槽了：把青少年怀孕包装成美好爱情！

热播韩剧《我们的蓝调时光》挡住了韩国观众的一波抵制之后，又遭到了新一轮的批评。

集结了韩志旼、申敏儿、李秉宪、金宇彬、车胜元、李姃垠等超强卡司主演的《我们的蓝调时光》随著开播，好评不断的同时也遇到了负面声音。先是配角曹惠晶的爸爸曹在显曾深陷「Me Too」运动，因而她的亮相被不少观众吐槽，表示要抵制该剧。风波刚刚过去又因为部份剧情再次挨批。

第5、6集主要围绕著郑贤（裴贤圣 饰）和房英珠（卢允瑞饰）的故事展开，这是一对高中生情侣，还是学生的两人偷尝禁果，英珠怀孕了，随之而来的就是两人的苦恼和纠结。18岁的英珠一直以来的目标就是离开沉闷的济州岛，为了脱离农村生活，她拼命学习，一直保持著全校第一名的位置，希望有一天能以优异的成绩考上首尔的大学。然而一切随著怀孕而戛然停止，明明做好了避孕措施仍意外怀孕，这使得英珠慌乱不已，为了自己未来的人生，她决定终止妊娠。作为孩子爸爸的郑贤一直在劝说英珠，却被英珠一句「要怎么生？大学要怎么办？我们的爱情真的伟大到可以放弃你、我的人生吗？」而堵得无法开口。



英珠独自一人来到一家妇产科，医生一边做著超声波检查，一边说：「你看，学生们总是这样，22周，6个月。」在另一家医院检查时，医生还告诉英珠：「宝宝的脏器都长得很好，你要不要听听宝宝心脏的声音？」虽然英珠一再表示害怕，却也在听过宝宝心脏声音之后决定生下孩子。



正是这一段剧情让不少观众们看得很不满，他们表示：「为什么要让来堕胎的患者听孩子的心脏声？是想让大家知道堕胎也是杀人吗？想让他们产生负罪感吗？」同时英珠和郑贤最终决定生下孩子的剧情虽然看起来青涩又美好，但毕竟两人还是青少年的设定也被诸多网友指责，称剧情根本就是把青少年怀孕美化成了爱情故事，剧本完全脱离了现实。



即使有部分情节被吐槽，但瑕不掩瑜，《我们的蓝调时光》依旧是一部值得观看的好剧，剧中的每一个主角都背负著沉重的人生故事跟伤痕，但又融入了温馨与幽默，让人看得笑著笑著就哭了。

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