《我們的藍調時光》曹惠晶短暫的出場卻被罵慘，韓網友：看到你就想起你爸的事！

《我們的藍調時光》曹惠晶短暫的出場卻被罵慘，韓網友：看到你就想起你爸的事！

韓劇   2022年4月13日   星期三08:30   Tracy   7

（封面圖源：tvN《我們的藍調時光》官方海報、IG@haejung_c）

爸爸的過錯，女兒需要承擔嗎？

日前，有著豪華演出陣容的新劇《我們的藍調時光》重磅播出，李秉憲、車勝元、申敏兒、金宇彬、韓志旼等人的深情演繹引爆廣大觀眾的共鳴。

然後播出之後，卻有觀眾提出了質疑，問題出在了戲份很短的配角身上。女演員趙惠晶在《我們的藍調時光》中飾演了一名「海女」，時隔5年重返大眾視線，引發熱議的同時她還遭到了抵制。
（圖源：tvN《我們的藍調時光》截圖）

原來是曹惠晶的爸爸曹在顯2018年時捲入了「Me Too風波」（性暴力受害告發風波），當時被指為猥褻加害者的曹在顯中斷了所有活動。女兒曹惠晶的演員事業也受到牽連，暫停了工作。
（圖源：SBS《拜託了，爸爸》截圖）

時隔多年，看到曹惠晶的身影出現在新劇裡，就有觀眾感到不適，上網發帖討論，很快就引起了熱議，他們指出：「曹在顯的女兒為什麼非要出現在這裡」 、「看到她我就想起了他爸爸做的缺德事」等。 當然也有不少網友為曹在顯抱不平，稱：「曹惠晶能不能演戲全取決於她是否有演技，跟她爸爸是誰毫無關係，曹在顯中斷工作是他活該，女兒為什麼要受他牽連」、「曹惠晶只是遺傳了他的DNA，有沒有繼承他的錯誤」、「爸爸的罪為什麼要女兒來背」等。

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留言/評論
  • 就承受吧😒
    1小時前
  • 她爸這種問題跟她有什麼關係= = 這樣就被罵也太衰了吧，又不是貪錢她還可能也會受惠
    1小時前
  • 意見就是.....網友很煩
    29分前
  • 老人戲？？
    1小時前
  • 那為甚麼沒人罵李炳憲？
    36分前
→更多留言...(2)
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