韓國網友「共用一張臉的程度！」《想見你》施柏宇被指超像朴敘俊

大家有沒有發現韓星朴敘俊和台灣演員施柏宇很像呢？

因為「大勢男」安孝燮拍了新劇《在你的時間裡》，使得原版台劇《想見你》再次在韓國火起來，不少人開始重刷《想見你》。



除了「李子維」許光漢的青春氣質吸引人之外，飾演男二「莫俊傑」的施柏宇也受到了熱烈的關注，因為和朴敘俊長得十分相似，而成為了韓網熱門話題。



朴敘俊和施柏宇的同款單眼皮俘獲了眾多迷妹的心，尤其是他們在《想見你》和《梨泰院CLASS》裡的造型和氣質都非常相似，「莫俊傑」魂穿「朴世路」毫無違和感！



單眼皮的笑眼和高聳的鼻子，如出一轍。



網友們在看到施柏宇的照片後留言表示：「兩人共用一張臉」、「看動態的話，兩人更像」、「是兄弟的水準」、「看不出來兩人到底哪裡像」等。甚至還有網友為他倆剪輯了《想見你》番外篇，設定兩個長相一樣的人在不同時空卻有著對方的記憶，然後一步一步找到記憶中的真相，莫俊傑和李英俊（《金秘書為何那樣》中朴敘俊扮演的角色）重疊了！大家覺得施柏宇和朴敘俊有像嗎？



此外，韓國正在翻拍《想見你》中，韓劇名為《在你的時間裡》，由安孝燮、全汝彬和姜勳主演。



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