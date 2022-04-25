韩国网友「共用一张脸的程度！」《想见你》施柏宇被指超像朴叙俊

大家有没有发现韩星朴叙俊和台湾演员施柏宇很像呢？

因为「大势男」安孝燮拍了新剧《在你的时间里》，使得原版台剧《想见你》再次在韩国火起来，不少人开始重刷《想见你》。



除了「李子维」许光汉的青春气质吸引人之外，饰演男二「莫俊杰」的施柏宇也受到了热烈的关注，因为和朴叙俊长得十分相似，而成为了韩网热门话题。



朴叙俊和施柏宇的同款单眼皮俘获了众多迷妹的心，尤其是他们在《想见你》和《梨泰院CLASS》里的造型和气质都非常相似，「莫俊杰」魂穿「朴世路」毫无违和感！



单眼皮的笑眼和高耸的鼻子，如出一辙。



网友们在看到施柏宇的照片后留言表示：「两人共用一张脸」、「看动态的话，两人更像」、「是兄弟的水准」、「看不出来两人到底哪里像」等。甚至还有网友为他俩剪辑了《想见你》番外篇，设定两个长相一样的人在不同时空却有著对方的记忆，然后一步一步找到记忆中的真相，莫俊杰和李英俊（《金秘书为何那样》中朴叙俊扮演的角色）重叠了！大家觉得施柏宇和朴叙俊有像吗？



此外，韩国正在翻拍《想见你》中，韩剧名为《在你的时间里》，由安孝燮、全汝彬和姜勋主演。



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