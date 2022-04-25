《疯狂爱上你》明晚迎来EP.16大结局！回顾「金材昱&郑秀晶」甜滋滋拥抱KISS经典互动的六大片段

KBS 热播韩剧《疯狂爱上你》即将在本周一、二迎来 EP.16 的大结局，收视率不仅回温，后期剧情也非常多金材昱和郑秀晶闪瞎人的甜腻互动，希望最后两集能好好收尾，迎来愉快又幸福的Happy Ending~。

本篇就来跟大家回顾《疯狂爱上你》（Crazy Love）中，一些卢高镇代表（金材昱 饰）与李晨阿秘书（郑秀晶 饰）之间的亲密互动，带著好心情过完这一天吧。

▼率先登场的就是小编最爱的「阶梯KISS」，也是代表第一次真情实感的认真告白，KISS第一下就出声，堪称一绝～！！！

▼希望秘书爱人不要叫自己代表了，要叫「OPPA」或「亲爱的」，害羞的李秘书只好用光速的脸颊KISS来逃过这一劫(!?)。

▼浏海放下来约会的造型，真的有够好看！！！



▼李秘书第一次做爱心便当，卢代表也非常开心，两人你喂我～我也喂你～，意外闯入的同事害羞地离开请两人继续未完的事…KISS~。

▼不要担心我，没有什么事，是一个亲亲解决不了的，讨亲讨得那么理所当然～！XD

▼在我家住一晚吧！两人在家里的背后抱，因为李秘书的陪伴，卢代表才有了直面爱情和困难的勇气。

这肯定是 Happy Ending~！一起期待今明两晚的播出吧。

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