是可靠的姊姊啊！太妍準備自己的專輯給要入伍P.O：「希望對你產生幫助，如果需要其他歌手的儘管說」

P.O 於3月28日正式入伍，加入了韓國海軍陸戰隊，他也是男團 Block B 中最後一名參軍的成員。

17日播出的《驚人的星期六》是 P.O 入伍前的最後錄製，他也說道：「我會在軍隊裡看著節目為大家加油，努力結束軍隊生活後，我會馬上健康地回來的，謝謝大家。」而《驚人的星期六》的成員們也準備了驚喜，一一錄製影片信給他。



當中，太妍就說：「雖然不知道對你有沒有幫助，我準備了專輯（掏出《INVU》專輯），希望能對你產生小小的幫助，如果還需要其他歌手的，你儘管說。」其他人聽到也紛紛說：「這才是最厲害的」、「這些東西是最好的」，有可靠的姊姊真好啊 XD



P.O 在2011年作爲 Block B 的成員出道，不僅組合活動，還通過小分隊 Block B B Busters 活動。除了歌手外，也出演過《男朋友》、《德魯納酒店》、《境遇之數》和《Mouse》等電視劇，也出演《驚人的星期六》、《新西遊記》等綜藝，全方位進行活躍的活動，在去年10月也與李政宰、鄭雨盛所屬的 Artist Company 簽訂專屬合約。



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