是可靠的姊姊啊！太妍准备自己的专辑给要入伍P.O：「希望对你产生帮助，如果需要其他歌手的尽管说」

P.O 於3月28日正式入伍，加入了韩国海军陆战队，他也是男团 Block B 中最后一名参军的成员。

17日播出的《惊人的星期六》是 P.O 入伍前的最后录制，他也说道：「我会在军队里看著节目为大家加油，努力结束军队生活后，我会马上健康地回来的，谢谢大家。」而《惊人的星期六》的成员们也准备了惊喜，一一录制影片信给他。



当中，太妍就说：「虽然不知道对你有没有帮助，我准备了专辑（掏出《INVU》专辑），希望能对你产生小小的帮助，如果还需要其他歌手的，你尽管说。」其他人听到也纷纷说：「这才是最厉害的」、「这些东西是最好的」，有可靠的姊姊真好啊 XD



P.O 在2011年作爲 Block B 的成员出道，不仅组合活动，还通过小分队 Block B B Busters 活动。除了歌手外，也出演过《男朋友》、《德鲁纳酒店》、《境遇之数》和《Mouse》等电视剧，也出演《惊人的星期六》、《新西游记》等综艺，全方位进行活跃的活动，在去年10月也与李政宰、郑雨盛所属的 Artist Company 签订专属合约。



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