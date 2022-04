YG不做的事情，CL辦到了！2NE1合體演出全靠隊長促成

女團2NE1在美國最大的音樂慶典「Coachella Valley Music and Arts Festival」中再次合體。

時隔6年再次看到2NE1合體站在舞台上,唱的那首最經典的《/I AM THE BEST》,追過二代團的所有粉絲們都在狂呼:「我的青春又回來了!」2NE1 IS BACK!二代團魂再次熊熊燃起了!CL、朴春、Sandara Park、 Minzy身影一出現,就註定了這是一場燃炸天的演出。看到久違的二代團現身,眾多網友瘋狂驚呼:「這真的是2022嗎?」



作為2009年出道的二代女團,2NE1開創了女團的女王風,Girl Crush的魅力席捲韓流。後來因為朴春爆發了爭議事件,2NE1的處境也越來越艱難。由於各種各樣的原因和壓力,她們於2016年宣佈正式解散。這6年來,4名成員雖然私下經常聚會,但從未在舞台上合體過,也難怪Coachella音樂節上一亮相就震驚了所有人,粉絲們從難以置信、驚喜尖叫、到激動飆淚......

2NE1是如何促成此次合體的呢? CL在IG上透露了一切,「我受到了Coachella的邀請時,就想著一定要把成員們一同出席的理由,是希望在'一切都晚了'之前,能夠通過我的力量、及成員們的努力把大家聚在一起。借這個舞台想問候一直守護我們到現在的每一個,感謝過去的12年裡喜歡2NE1的每一位。因此,這一天對我來說比任何東西都更意義重大。希望透過這舞台的一瞬間,我們過去的感受都能夠恢復生機。再次感謝讓舞台大放異彩的成員們,也感謝創造了這個舞台的所有人。為了下一次我能在這個舞台上填滿整個小時的那一天,我會更加的努力。」



原來CL早就想和隊友們一起表演,所以提議了她們一起來到Coachella的舞台。 據悉,雖然本次短暫的合體圓滿結束,但2NE1後期是否會正式重組,尚未確定。

