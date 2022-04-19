YG不做的事情，CL办到了！2NE1合体演出全靠队长促成

女团2NE1在美国最大的音乐庆典「Coachella Valley Music and Arts Festival」中再次合体。

时隔6年再次看到2NE1合体站在舞台上，唱的那首最经典的《/I AM THE BEST》，追过二代团的所有粉丝们都在狂呼：「我的青春又回来了！」2NE1 IS BACK！二代团魂再次熊熊燃起了！CL、朴春、Sandara Park、 Minzy身影一出现，就注定了这是一场燃炸天的演出。看到久违的二代团现身，众多网友疯狂惊呼：「这真的是2022吗？」



作为2009年出道的二代女团，2NE1开创了女团的女王风，Girl Crush的魅力席卷韩流。后来因为朴春爆发了争议事件，2NE1的处境也越来越艰难。由於各种各样的原因和压力，她们於2016年宣布正式解散。这6年来，4名成员虽然私下经常聚会，但从未在舞台上合体过，也难怪Coachella音乐节上一亮相就震惊了所有人，粉丝们从难以置信、惊喜尖叫、到激动飙泪......

2NE1是如何促成此次合体的呢？ CL在IG上透露了一切，「我受到了Coachella的邀请时，就想著一定要把成员们一同出席的理由，是希望在'一切都晚了'之前，能够通过我的力量、及成员们的努力把大家聚在一起。借这个舞台想问候一直守护我们到现在的每一个，感谢过去的12年里喜欢2NE1的每一位。因此，这一天对我来说比任何东西都更意义重大。希望透过这舞台的一瞬间，我们过去的感受都能够恢复生机。再次感谢让舞台大放异彩的成员们，也感谢创造了这个舞台的所有人。为了下一次我能在这个舞台上填满整个小时的那一天，我会更加的努力。」



原来CL早就想和队友们一起表演，所以提议了她们一起来到Coachella的舞台。 据悉，虽然本次短暂的合体圆满结束，但2NE1后期是否会正式重组，尚未确定。

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