MBLAQ出身天動&gugudan MIMI拍攝婚紗超閃～♥ 2NE1 Dara也入鏡，興奮當伴娘

男團MBLAQ出身的天動（Thunder），與女團gugudan出身的MIMI7月時認愛，在節目上表明已交往4年，兩人將在明年步入禮堂，日前公開了拍攝婚紗照時的側拍照，天動親姐姐2NE1 Dara（Sandara Park、朴山多拉）也在其中。

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天動不只是上傳照片，還寫下文字：「昨天拍了婚紗照！穿婚紗的MIMI太漂亮了，為了看MIMI都沒辦法集中，是幸福的一天！感謝所有祝福的人！」一句「MIMI太漂亮了，都沒辦法集中」，完全閃到不行，又因為只是側拍照，未全然公開的模樣，讓人更好奇成品、更心動了。他的親姐姐，Dara在底下留言：「看著我們老么，墜入愛河的男人原來是這樣啊，站在觀看的立場也很幸福。」給予弟弟和MIMI滿滿祝福。



MIMI則發布不同的照片，其中一張曝光了和伴娘的合影，伴娘正是天動的親姐姐們，照片右方金髮的伴娘便是Dara。MIMI相當感謝兩位「大姑」百忙之中抽空，還說「成為朴氏兄弟姐妹的老么很幸福」。Dara在下方留言：「我竟然是大姑了！以後像姐妹一樣相處吧MIMI，和動兒要幸福～！！！」MIMI回覆：「因為姐姐是大姑所以很開心（愛心），也要好好幸福生活喔ㅋㅋ」



Dara自己也傳了伴娘照，粉絲都稱讚很漂亮、是「女神」，更鼓勵她「下次妳就是新娘了」。



天動與MIMI的婚禮預定在明年舉行，正式的婚紗照不曉得何時才會公開呢，想必粉絲們都很期待吧？

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