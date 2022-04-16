IVE的洗腦新歌〈Love Dive〉宣美也有收到提案！親自公開拒絕原因，網友：一聽到這首歌就想到宣美

新人女團 IVE 的〈Love Dive〉真的很有魅力，也期待宣美可以 cover 一下～。

新人女團 IVE 近期推出了第二張單曲專輯，同名主打歌〈Love Dive〉也收穫不少好評，偶像前輩宣美則在 VLIVE 上分享了對這首歌的喜愛。

▼IVE〈Love Dive〉MV：



宣美在推薦歌曲時，播到〈Love Dive〉後舞動著身體說：「其實這首歌我有收到Demo（樣本），雖然很符合我的取向（喜好），但是我覺得比起我一個人唱，還是讓組合來唱更好。」也解釋了應該讓擁有更多魅力的成員來詮釋，一邊苦惱著也感到有些遺憾。



接著就看到網友說「〈Love Dive〉真的很有宣美的風格」，宣美瞪大眼睛反問：「真的嗎？」接著表示自己很喜歡這首歌，尤其是它擁有2000年代初期的氛圍，每個環節都有不同的音樂色彩，還接著稱讚後輩，認為由 IVE 來唱也變成更帥氣更棒的作品了。

也有很多網友留言表示：「非常想看到宣美cover的版本」、「一聽到這首歌就想到宣美」、「真的是宣美style」、「謝謝宣美前輩提到了IVE」、「身為宣美的粉絲，我終於明白自己為何最近那麼愛聽〈Love Dive〉」

▼宣美分享〈Love Dive〉的片段可快轉到40:45。



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