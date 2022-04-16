前陣子火紅的蘇子葉爭論 EXO 成員想法各不同！都敬秀D.O.充滿霸氣的一個舉動讓眾人佩服～

不愧是 D.O.，小編佩服的五體投地～。XDDD

近期在韓國明星很常被粉絲們問到的「蘇子葉爭論」，EXO 隊長 Suho 提起了這個話題，但成員們的想法都各有不同。

總之就是Ａ女和男友一起用餐，同桌還有Ａ女的好友Ｂ女，當Ｂ女夾不起蘇子葉時（通常小菜會很黏，不好分開），男友該不該幫忙分開蘇子葉呢？而如果Ａ女是你，男友主動幫忙這位Ｂ女分開小菜，你是否會因此感到不舒服呢？

問題回到了 EXO 成員這邊，他們是反過來用成員當主角，假設Xiumin跟女友去吃飯，Suho則是那個夾不起來的男性友人，那女友看到 Suho 的狀況，該不該幫忙？



Xiumin 表示：「幫忙壓的話，我覺得OK。」但是不能幫忙取下來，所以只能幫忙壓，不然心情就會不舒服，差別在於筷子有沒有碰到（對方的那片葉子）。



不過下一秒，Kai 表示：「如果是我，就算（女友）餵他（自己的男性友人）吃也可以。」Suho 一臉不解的看著 Kai：「反正女友是我的。」Xiumin 接話：「這樣我會開罵對方，難道是沒手沒腳嗎？」



接著問題丟到D.O.這邊，D.O.表示自己是第一次聽到這件事情：「桌上出現蘇子葉時，一上來我就一片片全部分開！」讓爭論的局面完全不可能發生～。XDDD



最後還多出了一個新話題，從蘇子葉變成剝蝦，Kai 想著吃蝦，結果 D.O. 的女友剝好了遞給 Kai，大家立刻否認了這個行為，世勳也生氣的說：「幫忙剝蝦這個也太不像話了！」



▼此話題片段：（建議使用韓文字幕，再切換自動翻譯成中字）



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