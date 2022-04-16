前阵子火红的苏子叶争论 EXO 成员想法各不同！都敬秀D.O.充满霸气的一个举动让众人佩服～

不愧是 D.O.，小编佩服的五体投地～。XDDD

近期在韩国明星很常被粉丝们问到的「苏子叶争论」，EXO 队长 Suho 提起了这个话题，但成员们的想法都各有不同。

总之就是Ａ女和男友一起用餐，同桌还有Ａ女的好友Ｂ女，当Ｂ女夹不起苏子叶时（通常小菜会很黏，不好分开），男友该不该帮忙分开苏子叶呢？而如果Ａ女是你，男友主动帮忙这位Ｂ女分开小菜，你是否会因此感到不舒服呢？

问题回到了 EXO 成员这边，他们是反过来用成员当主角，假设Xiumin跟女友去吃饭，Suho则是那个夹不起来的男性友人，那女友看到 Suho 的状况，该不该帮忙？



Xiumin 表示：「帮忙压的话，我觉得OK。」但是不能帮忙取下来，所以只能帮忙压，不然心情就会不舒服，差别在於筷子有没有碰到（对方的那片叶子）。



不过下一秒，Kai 表示：「如果是我，就算（女友）喂他（自己的男性友人）吃也可以。」Suho 一脸不解的看著 Kai：「反正女友是我的。」Xiumin 接话：「这样我会开骂对方，难道是没手没脚吗？」



接著问题丢到D.O.这边，D.O.表示自己是第一次听到这件事情：「桌上出现苏子叶时，一上来我就一片片全部分开！」让争论的局面完全不可能发生～。XDDD



最后还多出了一个新话题，从苏子叶变成剥虾，Kai 想著吃虾，结果 D.O. 的女友剥好了递给 Kai，大家立刻否认了这个行为，世勋也生气的说：「帮忙剥虾这个也太不像话了！」



▼此话题片段：（建议使用韩文字幕，再切换自动翻译成中字）



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