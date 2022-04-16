安孝燮&宋江SNS上的對話語氣讓人看得腦袋停止轉動！兩人差點就在這部戲裡演了情敵～

安孝燮和宋江，最近熱播劇《社內相親》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》的兩位男主角，他倆私下居然有交集！！

《社內相親》裡的「始祖鳥總裁」泰武一角讓無數女飯心甘情願地入坑安孝燮，雖然是典型又老土的「報道總裁愛上我」、「契約戀愛」，但安孝燮飽滿細膩的演技以及收放自如的情緒，配上流暢自然的劇情節奏，每一幀都是爆笑又舒壓！安孝燮也成了最近女觀眾們的新任韓劇老公。



而和《社內相親》差不多時間播出、差不多時間大結局的《氣象廳的人們》雖然熱度沒有前者高，但男主角宋江也圈粉無數，宋江完美詮釋年下小奶狗的形象，從第一集中就狂撩女主朴敏英、第二集兩人就上演火熱吻戲和床戲，偷偷瞞著同事展開公司戀情的情節也是心動到不行！！！！



兩位大帥哥似乎沒有任何交集啊，但1995年出生、2015年出道的安孝燮竟然和1994年出生、2017年出道的宋江是IG好友，早在2016年的時候就開始互動了，兩人的對話口吻簡直就是呆萌兄弟倆。 安孝燮的一聲「哥」，小編似乎都聽到了他拖著尾音的撒嬌語調了！根本沒想到安孝燮居然是弟弟，果然是被他的霸道總裁形象給騙了。



據說，安孝燮和宋江曾經有機會合作拍攝《喜歡的話請響鈴》，安孝燮接到的是「李惠永」這個角色，不過後來因為種種原因他未接下角色。 李惠永和宋江飾演的男主角黃瑄傲一起長大，但都喜歡上了女主角金朝晀（金所炫 飾）。 兩大人氣帥哥變情敵，不知道哪位編劇能實現這個情節啊！

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