《二十五，二十一》CG畫面合集：告白那天的大雪、 櫻花盛開的車站，原來都有後製組的功勞！

沒想到描述普通人青春故事的《二十五，二十一》也有不少CG替換的畫面，其中櫻花車站那一幕真的絲毫沒有破綻啊！！

《二十五，二十一》劇終已有段時日，男女主角BE的結局也慢慢被更多人接受，畢竟人生不是所有故事都有圓滿結局，狂戀過、痛哭過、無奈過，最後仍可以帶著美好的回憶繼續上路，尋找更加適合自己的幸福。



昨天tvN在Twitter上公開了劇中CG總整理，讓不少人驚嘆這些畫面居然全都是後制進去的！最多用到的CG的就是車窗外的景色，不論是白雪皚皚的松林、燈火闌珊的城市街景，其實拍攝時全都是一塊藍/綠布：





白易辰報導新聞的這一幕也是用CG合成：



深深的小巷其實只有淺淺的小巷，希度家門外的易辰背後其實也是一片綠幕，真的太自然了！





希度在初雪這天流著淚對易辰告白：「不管是彩虹還是什麼樣的愛，我都不能失去你！」終於讓易辰回心轉意決定好好交往，衝破大雪給她一個霸氣的吻。 這場戲拍攝時只有寥寥幾枚雪花，加上CG後感染力瞬間翻倍（文末有影片，看起來更清楚）：





而最令人震驚的當屬易辰和希度重逢的櫻花車站，因為拍攝時還是冬天、樹枝全都光禿禿，所有的花瓣甚至連後方的樹都是用CG替換進去的！實在太自然完全看不出啊：





真的感謝後製組用毫無破綻的CG技術讓這部劇擁有更美的畫面，在各方面都成為眾多劇迷心中的人生電視劇之一：



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