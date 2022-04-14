《二十五，二十一》CG画面合集：告白那天的大雪、 樱花盛开的车站，原来都有后制组的功劳！

没想到描述普通人青春故事的《二十五，二十一》也有不少CG替换的画面，其中樱花车站那一幕真的丝毫没有破绽啊！！

《二十五，二十一》剧终已有段时日，男女主角BE的结局也慢慢被更多人接受，毕竟人生不是所有故事都有圆满结局，狂恋过、痛哭过、无奈过，最后仍可以带著美好的回忆继续上路，寻找更加适合自己的幸福。



昨天tvN在Twitter上公开了剧中CG总整理，让不少人惊叹这些画面居然全都是后制进去的！最多用到的CG的就是车窗外的景色，不论是白雪皑皑的松林、灯火阑珊的城市街景，其实拍摄时全都是一块蓝/绿布：





白易辰报导新闻的这一幕也是用CG合成：



深深的小巷其实只有浅浅的小巷，希度家门外的易辰背后其实也是一片绿幕，真的太自然了！





希度在初雪这天流著泪对易辰告白：「不管是彩虹还是什么样的爱，我都不能失去你！」终於让易辰回心转意决定好好交往，冲破大雪给她一个霸气的吻。 这场戏拍摄时只有寥寥几枚雪花，加上CG后感染力瞬间翻倍（文末有影片，看起来更清楚）：





而最令人震惊的当属易辰和希度重逢的樱花车站，因为拍摄时还是冬天、树枝全都光秃秃，所有的花瓣甚至连后方的树都是用CG替换进去的！实在太自然完全看不出啊：





真的感谢后制组用毫无破绽的CG技术让这部剧拥有更美的画面，在各方面都成为众多剧迷心中的人生电视剧之一：



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