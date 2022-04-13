這不是呂部長！《社內相親》金賢淑瘦身14公斤公開最新造型清純美照「變身無極限」

日前甫播畢並獲得超高人氣的SBS電視劇《社內相親》，除了男女主角話題不斷以外，配角演員們也都令人印象深刻。其中飾演與金世正同部門的主管呂部長的演員金賢淑，今日公開最新宣傳照片，與電視劇中造型相差甚遠，令人驚艷。

演員金賢淑一直以來給觀眾們的感覺都是相當福態，圓潤的樣子，從2007年就主演tvN長壽電視劇《沒禮貌的英愛小姐》至今，而許多海外的觀眾朋友則是從她在2006年所主演的電影作品《醜女大翻身》認識了她，劇中金賢淑是主角醜女金亞中的閨蜜，在金亞中成功整形剷肉後，兩人還靠著紋身在廁所相認的名場面，相信觀眾們也都印象深刻。

金賢淑以一般基準來看其實並不算胖，但是她的圓圓臉型較為吃虧，看起來會比一般同樣體重的人胖一些，不過金賢淑也積極讓自己變得更美，她時常在自己的IG上與大家分享她與兒子的日常生活，許多運動與出遊的照片讓大家看見私下自然無妝感的她，並且她也在IG上讓大家知道她正透過中醫方式節食加運動瘦身，長時間的努力也讓她成功減下了14公斤之多。



金賢淑也公開了自己的最新造型宣傳照片，與劇中戴著犀利眼鏡的呂部長不同，反而走清純自然淡妝路線，臉型也看起來更消瘦了點，她寫下了「原本就是演悲劇也很自在的人，在自己能做到的與他人的期望之間……想呈現給大家看更多樣化的面貌…真的太喜愛喜劇演出了，期許演出更有深度。」可看得出即使出道多年，金賢淑在演技上仍舊相當追求自我成長。



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