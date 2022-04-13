这不是吕部长！《社内相亲》金贤淑瘦身14公斤公开最新造型清纯美照「变身无极限」

日前甫播毕并获得超高人气的SBS电视剧《社内相亲》，除了男女主角话题不断以外，配角演员们也都令人印象深刻。其中饰演与金世正同部门的主管吕部长的演员金贤淑，今日公开最新宣传照片，与电视剧中造型相差甚远，令人惊艳。

演员金贤淑一直以来给观众们的感觉都是相当福态，圆润的样子，从2007年就主演tvN长寿电视剧《没礼貌的英爱小姐》至今，而许多海外的观众朋友则是从她在2006年所主演的电影作品《丑女大翻身》认识了她，剧中金贤淑是主角丑女金亚中的闺蜜，在金亚中成功整形铲肉后，两人还靠著纹身在厕所相认的名场面，相信观众们也都印象深刻。

金贤淑以一般基准来看其实并不算胖，但是她的圆圆脸型较为吃亏，看起来会比一般同样体重的人胖一些，不过金贤淑也积极让自己变得更美，她时常在自己的IG上与大家分享她与儿子的日常生活，许多运动与出游的照片让大家看见私下自然无妆感的她，并且她也在IG上让大家知道她正透过中医方式节食加运动瘦身，长时间的努力也让她成功减下了14公斤之多。



金贤淑也公开了自己的最新造型宣传照片，与剧中戴著犀利眼镜的吕部长不同，反而走清纯自然淡妆路线，脸型也看起来更消瘦了点，她写下了「原本就是演悲剧也很自在的人，在自己能做到的与他人的期望之间……想呈现给大家看更多样化的面貌…真的太喜爱喜剧演出了，期许演出更有深度。」可看得出即使出道多年，金贤淑在演技上仍旧相当追求自我成长。



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