《我们的蓝调时光》曹惠晶短暂的出场却被骂惨，韩网友：看到你就想起你爸的事！

爸爸的过错，女儿需要承担吗？

日前，有著豪华演出阵容的新剧《我们的蓝调时光》重磅播出，李秉宪、车胜元、申敏儿、金宇彬、韩志旼等人的深情演绎引爆广大观众的共鸣。

然后播出之后，却有观众提出了质疑，问题出在了戏份很短的配角身上。女演员赵惠晶在《我们的蓝调时光》中饰演了一名「海女」，时隔5年重返大众视线，引发热议的同时她还遭到了抵制。



原来是曹惠晶的爸爸曹在显2018年时卷入了「Me Too风波」（性暴力受害告发风波），当时被指为猥亵加害者的曹在显中断了所有活动。女儿曹惠晶的演员事业也受到牵连，暂停了工作。



时隔多年，看到曹惠晶的身影出现在新剧里，就有观众感到不适，上网发帖讨论，很快就引起了热议，他们指出：「曹在显的女儿为什么非要出现在这里」 、「看到她我就想起了他爸爸做的缺德事」等。 当然也有不少网友为曹在显抱不平，称：「曹惠晶能不能演戏全取决於她是否有演技，跟她爸爸是谁毫无关系，曹在显中断工作是他活该，女儿为什么要受他牵连」、「曹惠晶只是遗传了他的DNA，有没有继承他的错误」、「爸爸的罪为什么要女儿来背」等。



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