炫彬&孫藝真婚禮高清雙人照公開！昨日飛美國度蜜月，網友：「《愛的迫降》第17集真正大結局♥」

婚禮現場的照片美到堪比拍電視劇，難怪網友說「這就是《愛的迫降》第17集劇照啊」XD

炫彬和孫藝真3月31日舉辦婚禮引起無數關注，昨日雙方所屬社同時在IG公開了婚禮現場的高清照片，兩人手挽手走在花海中，每一幀都美不勝收，般配程度無以復加：



孫藝真雙手挽著炫彬的手臂，炫彬又緊緊握住孫藝真的手，加上這發自內心的笑容，實在是太甜了！



炫彬和孫藝真在《愛的迫降》劇終10個月後、2021年的元旦承認戀情「已經交往8個月」，今年2月宣佈婚訊後獲得全球粉絲無數祝福。昨天兩人一起出現在仁川機場，雙雙飛往美國LA度蜜月。 這是二人在3月底婚禮之後第一次出現在媒體面前，一前一後抵達機場、辦完出境手續才並肩走在一起，雖然沒有機場合照，但幸福洋溢的笑容即便有口罩遮擋也完全藏不住~(右滑有照片)



據悉兩人婚禮之後忙於整理新居、問候雙方家人，所以才把蜜月日程拖到現在。炫彬和孫藝真預計將在美國等地一起度過甜蜜的私人時光，歸國日期暫時未定。網友：「天啊，比電視劇更像電視劇」、「好像童話一般」、「真的是Legend級，歐尼多PO兩人的合照吧」、「太般配了，真心好像李正赫和尹世理的合照」、「有小孩的話一定大發，即便遺傳了父母不好看的地方也已經超美」、「根本是王子與公主，一定要幸福啊！」



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