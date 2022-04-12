金鍾國&朴世莉不是姐弟臉而是「夫妻臉」吧XD 始源直呼「嫂子」！DinDin妙言：「婚紗照分不出來怎麼辦」

弟弟們很賣力幫哥哥牽線XDD

金鍾國在《我家的熊孩子》繼洪真英之後，又有新的Love Line？10日播出的最新一集EP.287，金鍾國和高爾夫名將兼自己的「分身」朴世莉各自帶隊PK足球，吃飯時間兩個人因為互動太有意思，被始源與DinDin等人湊堆啦！

▼前情提要，關於金鍾國與朴世莉的分身傳說(?)



事情是這樣開始的，朴世莉要金鍾國不喝酒就幫忙剪肉，金鍾國二話不說馬上放下筷子開始剪肉。始源看著聽話的金鍾國忍不住說：「這樣下去兩人不會有感情了吧？」金鍾旼幫腔：「有可能會結婚。」



話傳到金鍾國耳裡，始源解釋兩人看起來很有默契，朴世莉暗示始源他皮在癢：「這是很危險的發言。」金鍾國則說：「有沒有默契不知道，但確實長得很像。」兩人長得很像連鍾國媽媽都認證！



過了一下子話題又繞回金鍾國和朴世莉身上，始源又說：「鍾國哥要和世莉姐這樣的人交往。」還直接改口世莉「我們嫂子」讓金鍾國怒喊：「呀！」朴世莉也連忙撇清：「我也很討厭！不能和這種男人過！」



DinDin覺得很少人能治得了金鍾國，不怕死跟著開口：「感覺會突然發表結婚宣言，要是拍婚紗照分不出來怎麼辦？」始源撫著胸繼續鼓譟：「啊……我已經開始心動了。」



希澈讓朴世莉玩起「理想型世界盃」選伴在無人島生活，朴世莉最後果然還是選了相對「實用」的金鍾國！DinDin再度開口：「新婚旅行要去無人島了啊？」朴世莉像是又抓到一個皮在癢的小孩，回應他：「那你到時候跟我個見面啊？」玩笑話終於打住XD



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