炫彬&孙艺真婚礼高清双人照公开！昨日飞美国度蜜月，网友：「《爱的迫降》第17集真正大结局♥」

婚礼现场的照片美到堪比拍电视剧，难怪网友说「这就是《爱的迫降》第17集剧照啊」XD

炫彬和孙艺真3月31日举办婚礼引起无数关注，昨日双方所属社同时在IG公开了婚礼现场的高清照片，两人手挽手走在花海中，每一帧都美不胜收，般配程度无以复加：



孙艺真双手挽著炫彬的手臂，炫彬又紧紧握住孙艺真的手，加上这发自内心的笑容，实在是太甜了！



炫彬和孙艺真在《爱的迫降》剧终10个月后、2021年的元旦承认恋情「已经交往8个月」，今年2月宣布婚讯后获得全球粉丝无数祝福。昨天两人一起出现在仁川机场，双双飞往美国LA度蜜月。 这是二人在3月底婚礼之后第一次出现在媒体面前，一前一后抵达机场、办完出境手续才并肩走在一起，虽然没有机场合照，但幸福洋溢的笑容即便有口罩遮挡也完全藏不住~(右滑有照片)



据悉两人婚礼之后忙於整理新居、问候双方家人，所以才把蜜月日程拖到现在。炫彬和孙艺真预计将在美国等地一起度过甜蜜的私人时光，归国日期暂时未定。网友：「天啊，比电视剧更像电视剧」、「好像童话一般」、「真的是Legend级，欧尼多PO两人的合照吧」、「太般配了，真心好像李正赫和尹世理的合照」、「有小孩的话一定大发，即便遗传了父母不好看的地方也已经超美」、「根本是王子与公主，一定要幸福啊！」



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