「聽」完這篇文章你能夠忍住不哭嗎？第一個推薦的悲傷歌曲就讓你爆哭落淚！

每一首歌曲都飽含著豐富的情感，快來挑戰不哭，或是好好大哭一場～！（也歡迎大家留言推薦）

最近追完韓劇《三十九》和《二十五，二十一》後，真的覺得自己淚腺有夠發達，非常適合大哭一場，之後就想到，人生中有什麼樣的歌曲跟意境，曾經讓我大哭過？小編特別精選五首歌曲，第一首就突破你的心防！！！

*注意：前兩首歌口味都偏重!!!*

▼李遐怡（LEE HI）在金唱片典禮上，一邊追憶鐘鉉一邊演唱〈breathe〉（呼吸），當然這一場表演，不只她自己，連同全場的人和螢幕前的大家都忍不住淚崩，堪稱歷代級的悲痛LIVE。（表演開始於01:50）



▼《盼望的大海》中鮮于貞娥一開唱就引發現代人共鳴的歌曲，讓人徹底想宣洩社會壓力帶來的窒息感，跟著這首歌一起逃跑的心情，難以言喻。



▼鄭承煥為《又，吳海英》獻聲的 OST〈如果是你〉，歌聲中對一個人的渴望，撕心裂肺的吶喊～，真摯感滿分！



▼SJ圭賢在《蒙面歌王》裡演唱Urban Zakapa的〈我不愛你〉，投注滿滿的感情，最後的高音大爆發，一絕！大略歌詞：「不知道該說什麼話，那令人尷尬的沉默」、「我不愛你了，你應該也知道，就算看著你哭泣，我也不會感到心痛」、「我不愛你了，沒有任何理由，感到抱歉的話，請求原諒的話，都沒有想要說出口」、「這就是全部，我的真心，我不愛你了」



▼最後一首，是韓劇《我的大叔》的 OST〈大人〉，當初一開始很多人以為是 IU 獻聲，但其實是 Sondia 唱的，那歌聲飄晃在空氣中彷彿瞬間就會消失的無影無蹤，讓人更加投入在看劇的氛圍之中。（這部劇我當初也是追的一把鼻涕一把眼淚啊～～～TAT）



這幾首歌有成功擊中你的心嗎～？

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