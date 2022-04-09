【分集剧情】《还有明天》EP.3：崔俊雄重回阳间换上新面孔，这次要救的是曾经给他带来鼓舞的人！

具恋（金喜善 饰）对崔俊雄（路云 饰）说：有的人会记住过去美好的时刻，有的人则会抓住那些不好的记忆。 究竟俊雄的这位朋友，会如何选择呢？

第3集：记忆之林（上）

为了到阳间执行任务，危机管理组给崔俊雄换上了新的身份「金雄俊」和一张大叔的面孔。 这次的拯救对象不是别人，正是俊雄多年来的好友、在他求职失意时不断给他鼓励的南宫在水！



南宫在水考了三年国考都落榜，最近躺在房间里动也不动，忧郁指数不断升高。 俊雄想起南宫在水曾经说6岁时父亲买的炸鸡非常好吃，认为买来那家炸鸡就能唤起他的求生欲望。



组长具恋从玉皇那里借来车子回到1999年，发现南宫在水的童年和他记忆中的幸福模样不尽相同。 在水父亲因为经济危机失去工作后开卡车卖袜子维生，但根本付不起房租、妻子住院费和小孩的学费。 父亲想把保险本金取出来，业务员告诉他这份保险是不保本的，只有当事人过世才能领到保险金。



俊雄和具恋跟著在水父亲想看他究竟买的是哪一家炸鸡，却发现他把在水放在医院后独自开往郊区，还朝著一辆大货车加速撞过去！





【下集预告】

在水爬到楼顶想往下跳，林隆求（尹志温 饰）代理抱住他尽力阻拦。 具恋因为俊雄被玉皇惩罚，危机管理组面临解散危机。 上一集出现的许娜英因为交通事故过世，但她不愿就这样离开阳间於是选择逃跑。 朴重吉（李洙赫 饰）派人搜查周边区域，但许娜英似乎是找上了崔俊雄帮她躲藏，让崔俊雄再次惹上麻烦！



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