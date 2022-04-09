這是有感情線了嗎！《軍檢察官多伯曼》安普賢&曹寶兒曖昧手拉手，然而身分背景就要曝光（EP.9-10）

安普賢和曹寶兒很搭呀，愛情戲可以演一下～！

《軍檢察官多伯曼》經過一週的停播，直至本週才重啟，全韓AGB收視率稍降，落在7.7%、7.4%。

（關於第9、第10集情節以下劇透）



第9集開頭先回顧都倍萬（安普賢 飾）和車友仁（曹寶兒 飾）到底是怎麼失敗的。原來盧花英（吳娟受 飾）早就知道車友仁是當年她對付的IM聯防車浩哲之女，因此很小心防範車友仁。盧花英疑似利用了車友仁，見招拆招讓元基春真的截肢了。

都倍萬說服目擊者吳兵長說出真相，金漢勇哥哥手術拿出來的子彈也成了確切證據，元基春因此難逃法律制裁。不過，元基春最後卻吞彈慘死。



第10集，都倍萬與車友仁均被撤銷懲處回到崗位，他們瞄準的下個復仇目標就是梁元燮軍團長，要以濫用職權的罪名起訴他。都倍萬欲說服受害的申下士作證，卻遭到不信任的回應，因為申下士的同袍曾因都倍萬而蒙受冤屈。



聞及申下士的同袍已死亡，都倍萬這才檢視自己的過往並反省。車友仁陪伴消沉的他喝酒，都倍萬在車友仁離開前抓住她的手：「換作是妳，妳能原諒我嗎？告訴我，從妳開始。」車友仁回握他的手回應：「都檢察官，妳能做到，你是我選中的人。」



回顧第9集兩個人視訊對話，車友仁感到很唐突，見到都倍萬視線一直飄走，都倍萬也瞬間覺得氣氛不太對還有本集姜河俊（姜永錫 飾）看著車友仁與都倍萬的互動疑似吃味……一些情節都開始鋪陳了都倍萬與車友仁的感情線。



不過《軍檢察官多伯曼》主軸仍是復仇，感情線先擺一邊。10集尾聲，盧花英知道了都倍萬是她當年殺害的搜查官都成煥之子！知道身分後，復仇之路會越來越難打，但車友仁也不是省油的燈，她非常乾脆的坐到龍文九（金永敏 飾）面前宣戰。



下集第11集預告，盧花英竟然同意，都倍萬與車友仁組成特別調查團調查梁元燮。都倍萬真心的懇求申下士原諒，並且更堅定要為受害者發聲、推翻軍中腐敗的決定。另外，盧泰南（金右錫 飾）簡直是腹背受敵，上頭有個會伸魔爪的前輩，身邊還有虎視眈眈想報復自己的安秀虎。



最後附上都倍萬與車友仁曖昧視訊片段！



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