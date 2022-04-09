这是有感情线了吗！《军检察官多伯曼》安普贤&曹宝儿暧昧手拉手，然而身分背景就要曝光（EP.9-10）

安普贤和曹宝儿很搭呀，爱情戏可以演一下～！

《军检察官多伯曼》经过一周的停播，直至本周才重启，全韩AGB收视率稍降，落在7.7%、7.4%。

（关於第9、第10集情节以下剧透）



第9集开头先回顾都倍万（安普贤 饰）和车友仁（曹宝儿 饰）到底是怎么失败的。原来卢花英（吴娟受 饰）早就知道车友仁是当年她对付的IM联防车浩哲之女，因此很小心防范车友仁。卢花英疑似利用了车友仁，见招拆招让元基春真的截肢了。

都倍万说服目击者吴兵长说出真相，金汉勇哥哥手术拿出来的子弹也成了确切证据，元基春因此难逃法律制裁。不过，元基春最后却吞弹惨死。



第10集，都倍万与车友仁均被撤销惩处回到岗位，他们瞄准的下个复仇目标就是梁元燮军团长，要以滥用职权的罪名起诉他。都倍万欲说服受害的申下士作证，却遭到不信任的回应，因为申下士的同袍曾因都倍万而蒙受冤屈。



闻及申下士的同袍已死亡，都倍万这才检视自己的过往并反省。车友仁陪伴消沉的他喝酒，都倍万在车友仁离开前抓住她的手：「换作是你，你能原谅我吗？告诉我，从你开始。」车友仁回握他的手回应：「都检察官，你能做到，你是我选中的人。」



回顾第9集两个人视讯对话，车友仁感到很唐突，见到都倍万视线一直飘走，都倍万也瞬间觉得气氛不太对还有本集姜河俊（姜永锡 饰）看著车友仁与都倍万的互动疑似吃味……一些情节都开始铺陈了都倍万与车友仁的感情线。



不过《军检察官多伯曼》主轴仍是复仇，感情线先摆一边。10集尾声，卢花英知道了都倍万是她当年杀害的搜查官都成焕之子！知道身分后，复仇之路会越来越难打，但车友仁也不是省油的灯，她非常干脆的坐到龙文九（金永敏 饰）面前宣战。



下集第11集预告，卢花英竟然同意，都倍万与车友仁组成特别调查团调查梁元燮。都倍万真心的恳求申下士原谅，并且更坚定要为受害者发声、推翻军中腐败的决定。另外，卢泰南（金右锡 饰）简直是腹背受敌，上头有个会伸魔爪的前辈，身边还有虎视眈眈想报复自己的安秀虎。



最后附上都倍万与车友仁暧昧视讯片段！



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻