《我們的藍調時光》真情侶申敏兒&金宇彬首次合作卻各有愛人～編劇：事先求得他倆的諒解！

演員陣容十分豪華的新韓劇《我們的藍調時光》4月9日開播在即，編劇盧熙京公開了選角趣聞。

《我們的藍調時光》集結了李秉憲、韓志旼、申敏兒、金宇彬、車勝元、李姃垠、金惠子、高斗心等演技實力派，每一位都能挑起一部劇的大樑，卻為了這部戲聚集到了一起。 該劇以溫暖生動的濟州、冰冷的大海為背景，講述了各種各樣的人物人生故事的短片。



電視劇開機拍攝時就因為申敏兒、金宇彬這對真情侶的加盟而備受關注，引得廣大民眾猜測兩人是要在劇裡演繹甜蜜戀情嗎？ 真相則是：他倆各自有感情戲，劇裡並非一對。



把真情侶拆開，還給配上劇中CP，對此王牌編劇盧熙京也有話說。 她稱：「如果演情侶的話，就不會找他們了，而且我也事先求得他們諒解，告訴他們在戲裡有各自的感情戲，他們也欣然接受，都是專業演員，我沒什麼好擔心的。」



申敏兒和金宇彬是韓娛圈公開戀愛的CP代表之一，兩人於2015年開始交往，到今年已經第7年了。 期間，兩人還一起經歷了金宇彬患癌的磨難，申敏兒一直陪伴在男友身邊，感情絲毫未變，堅定的愛情感動了無數粉絲和民眾。 痊癒康復後的金宇彬火速回歸，《我們的藍調時光》就是他倆出道以來首次合作的作品。

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