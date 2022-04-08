《我们的蓝调时光》真情侣申敏儿&金宇彬首次合作却各有爱人～编剧：事先求得他俩的谅解！

演员阵容十分豪华的新韩剧《我们的蓝调时光》4月9日开播在即，编剧卢熙京公开了选角趣闻。

《我们的蓝调时光》集结了李秉宪、韩志旼、申敏儿、金宇彬、车胜元、李姃垠、金惠子、高斗心等演技实力派，每一位都能挑起一部剧的大梁，却为了这部戏聚集到了一起。 该剧以温暖生动的济州、冰冷的大海为背景，讲述了各种各样的人物人生故事的短片。



电视剧开机拍摄时就因为申敏儿、金宇彬这对真情侣的加盟而备受关注，引得广大民众猜测两人是要在剧里演绎甜蜜恋情吗？ 真相则是：他俩各自有感情戏，剧里并非一对。



把真情侣拆开，还给配上剧中CP，对此王牌编剧卢熙京也有话说。 她称：「如果演情侣的话，就不会找他们了，而且我也事先求得他们谅解，告诉他们在戏里有各自的感情戏，他们也欣然接受，都是专业演员，我没什么好担心的。」



申敏儿和金宇彬是韩娱圈公开恋爱的CP代表之一，两人於2015年开始交往，到今年已经第7年了。 期间，两人还一起经历了金宇彬患癌的磨难，申敏儿一直陪伴在男友身边，感情丝毫未变，坚定的爱情感动了无数粉丝和民众。 痊愈康复后的金宇彬火速回归，《我们的蓝调时光》就是他俩出道以来首次合作的作品。

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