他們三個人集結的話直接Game Over了吧！籃球愛好者孔劉+選手出身南柱赫+什麼都做得好崔宇植，這個組合超想看♥

南柱赫最近人氣太火爆了，連孔劉都向他遞出了橄欖枝。

SOOP娛樂通過官方YouTube頻道公開了男神孔劉的影片，他因為籃球遭遇到了人生最大的危機。SOOP娛樂最近展開了一項特別企劃「歌謠SOOP TEN」，邀請旗下藝人唱歌，但是孔劉一直拒絕這個提案，表示不想唱歌。公司為了「引誘」孔劉上鉤，就提出了「如果100秒內無法投進14顆球的話就必須參加歌謠SOOP TEN」的要求。私下就是籃球運動愛好者的孔劉聽到之後欣然同意，且自信滿滿，還吐槽：「過了40歲就不唱歌了，時間久了就不太會唱了，聲帶都老化了。」



沒想到的是孔劉居然挑戰失敗了，不服輸的孔劉又提議再次挑戰，甚至下了賭注「如果輸了就多唱一首」，哪知天不遂人願第二次挑戰依舊失敗。在進行「歌謠SOOP TEN」之前，孔劉被問「想和誰一起打籃球？」他立即表示：「南柱赫，他是籃球選手出身吧，我看過他不少比賽，完全是另一個水準，和他一起打的話一定很有趣。其他人...崔宇植說自己無論做什麼都會做得很好，每次都說『哥，我做得很好』，光會嘴巴說。柱赫之前是專業選手，大家都知道，一起打籃球肯定很有趣。柱赫啊，我想拍你打球的樣子，快來展示你選手級的實力吧。」



孔劉+南柱赫+崔宇植，身高全部超過180cm的三人已經從體格上就贏了，加上一個是籃球愛好者，一個是專業選手級，一個是「什麼都做得很好」，三人組隊上場這場遊戲直接Game Over了吧。不知道會不會有機會看到三人在同一個賽場上出現呢？



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