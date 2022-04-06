《二十五，二十一》遺憾結尾引觀眾不滿！劇迷寫出心中真正大結局，配圖超有真實感！

韓網友大呼：這才是我心中應該有的結局啊！

《二十五，二十一》以男女主角分手、各奔東西大結局後引起很多觀眾不滿，雖然也有人認為青春和初戀本來就是充滿遺憾，但關於大結局的韓網投票中，目前300餘名參與者裡只有17%認為「很療癒、是最棒的電視劇」，多達83% 網友都認為「缺乏說服力、對sad ending失望」。



因為對大結局BE不甘心，有熱心劇迷重新撰寫了心目中「《二十五，二十一》真正的結尾」，並且用劇中截圖作為「佐證」，代入感超強！（*以下劇情皆為虛構）

根據劇迷版大結局：希度和易辰互相說狠話、傷害對方之後分手，但隨即領悟到不能沒有對方，於是在櫻花盛開的車站重新複合。



結婚後搬進新家：



丈夫在認真工作，妻子在旁邊撒嬌要他陪自己玩耍：



敏彩出生！



丈母娘把主播位置讓給女婿：



敏彩媽媽又一次拿到金牌，敏彩爸爸露出欣慰的笑容：



丈夫採訪妻子，雖然分得清公與私的界線但仍藏不住笑容，妻子看著丈夫也是滿眼愛意：



敏彩爸爸作為主播第一次出鏡啦！敏彩媽媽和敏彩一起觀看：



~The End~

看完劇迷腦補版ending之後感覺羅希度和白易辰在平行世界裡獲得了圓滿的結局！很多網友留言表示：「這樣才對！」、「我連做夢都是他倆在一起了」、「立即按照這個重拍一遍」、「感受到大家有多麼不甘心了嗎」大家會不會覺得這樣的結尾更加完美呢？

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