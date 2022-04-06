《二十五，二十一》遗憾结尾引观众不满！剧迷写出心中真正大结局，配图超有真实感！

韩网友大呼：这才是我心中应该有的结局啊！

《二十五，二十一》以男女主角分手、各奔东西大结局后引起很多观众不满，虽然也有人认为青春和初恋本来就是充满遗憾，但关於大结局的韩网投票中，目前300余名参与者里只有17%认为「很疗愈、是最棒的电视剧」，多达83% 网友都认为「缺乏说服力、对sad ending失望」。



因为对大结局BE不甘心，有热心剧迷重新撰写了心目中「《二十五，二十一》真正的结尾」，并且用剧中截图作为「佐证」，代入感超强！（*以下剧情皆为虚构）

根据剧迷版大结局：希度和易辰互相说狠话、伤害对方之后分手，但随即领悟到不能没有对方，於是在樱花盛开的车站重新复合。



结婚后搬进新家：



丈夫在认真工作，妻子在旁边撒娇要他陪自己玩耍：



敏彩出生！



丈母娘把主播位置让给女婿：



敏彩妈妈又一次拿到金牌，敏彩爸爸露出欣慰的笑容：



丈夫采访妻子，虽然分得清公与私的界线但仍藏不住笑容，妻子看著丈夫也是满眼爱意：



敏彩爸爸作为主播第一次出镜啦！敏彩妈妈和敏彩一起观看：



~The End~

看完剧迷脑补版ending之后感觉罗希度和白易辰在平行世界里获得了圆满的结局！很多网友留言表示：「这样才对！」、「我连做梦都是他俩在一起了」、「立即按照这个重拍一遍」、「感受到大家有多么不甘心了吗」大家会不会觉得这样的结尾更加完美呢？

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