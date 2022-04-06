BIGBANG新曲MV沒有合體畫面、歌詞充滿離愁，T.O.P發文告別YG感謝粉絲：「這是我人生的重大轉捩點」

BIGBANG昨日發行暌違4年的新歌《Still Life》，一天之內就登頂國內外主要音源排行榜的第一名，MV在Youtube上的觀看次數接近兩千萬，而負責低音rap的成員T.O.P卻在昨晚PO文宣佈離開YG。

之前便有跡象透露T.O.P將在這首歌之後離開YG娛樂，例如他在今年3月接受《Prestige》採訪時表示：「雖然不想說這是最後一次，但坦白說，可能要很久以後才會再次作為BIGBANG的T.O.P回來。 」YG官網也於近日刪除了T.O.P的個人資料：



昨日傍晚，T.O.P在個人IG PO文側面落實了這一消息：「音樂終於發行了。 如果沒有YG工作人員的幫助我不可能在這裡。 為過去的16年感謝大家。 對我而言意義重大。 我想我現在可能正在經歷人生中另一個重要的轉捩點。 很期待不遠的將來我可以作為富有靈感的人回到大家身邊。 對我的粉絲們無比感激。 再次感謝大家。 」



BIGBANG本次新歌《Still Life》發佈後迅速佔據各國音源榜第一位，但MV中完全沒有4人合體的鏡頭，只有四張空蕩蕩的椅子和代表四位成員的花朵：



中間閃過演唱會皇冠燈海的畫面，船隻廢墟中滿滿的黃色鮮花也象徵著V.I.P們的不離不棄。



歌詞也充滿濃濃的離愁：「向我摯愛的年少時光道別，我們曾經美好的四季」、「男孩看著遠方天際，很好地度過了四季，再見」、「我想念哭過笑過的少年和少女，頻頻想起那燦爛的、深愛的時光」。 只有最後一句給人依稀的希望：「為了不知何時的那一天、為了你，我們將會很美好的春夏秋冬」。

歌迷聽後大呼鼻酸：「等了那麼久，這是回歸還是道別？ 」、「好難過啊」、「希望只是告別過去，而不是向粉絲們告別」、「雖然四個季節無法相遇，但春夏秋冬在一起才有四季的存在」。



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