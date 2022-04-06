BIGBANG新曲MV没有合体画面、歌词充满离愁，T.O.P发文告别YG感谢粉丝：「这是我人生的重大转捩点」

BIGBANG昨日发行暌违4年的新歌《Still Life》，一天之内就登顶国内外主要音源排行榜的第一名，MV在Youtube上的观看次数接近两千万，而负责低音rap的成员T.O.P却在昨晚PO文宣布离开YG。

之前便有迹象透露T.O.P将在这首歌之后离开YG娱乐，例如他在今年3月接受《Prestige》采访时表示：「虽然不想说这是最后一次，但坦白说，可能要很久以后才会再次作为BIGBANG的T.O.P回来。 」YG官网也於近日删除了T.O.P的个人资料：



昨日傍晚，T.O.P在个人IG PO文侧面落实了这一消息：「音乐终於发行了。 如果没有YG工作人员的帮助我不可能在这里。 为过去的16年感谢大家。 对我而言意义重大。 我想我现在可能正在经历人生中另一个重要的转捩点。 很期待不远的将来我可以作为富有灵感的人回到大家身边。 对我的粉丝们无比感激。 再次感谢大家。 」



BIGBANG本次新歌《Still Life》发布后迅速占据各国音源榜第一位，但MV中完全没有4人合体的镜头，只有四张空荡荡的椅子和代表四位成员的花朵：



中间闪过演唱会皇冠灯海的画面，船只废墟中满满的黄色鲜花也象徵著V.I.P们的不离不弃。



歌词也充满浓浓的离愁：「向我挚爱的年少时光道别，我们曾经美好的四季」、「男孩看著远方天际，很好地度过了四季，再见」、「我想念哭过笑过的少年和少女，频频想起那灿烂的、深爱的时光」。 只有最后一句给人依稀的希望：「为了不知何时的那一天、为了你，我们将会很美好的春夏秋冬」。

歌迷听后大呼鼻酸：「等了那么久，这是回归还是道别？ 」、「好难过啊」、「希望只是告别过去，而不是向粉丝们告别」、「虽然四个季节无法相遇，但春夏秋冬在一起才有四季的存在」。



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