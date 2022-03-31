炫彬＆孫藝真今日舉行婚禮！電影般的婚紗照公開，雙手緊握＋幸福笑容♥

炫彬與孫藝珍在今日（31日）舉行婚禮，正式成為演藝圈新一對明星夫妻，婚紗照也公開啦！

雙方所屬社公開婚紗照，並表示：「今日炫彬演員和孫藝真演員舉行了婚禮，邁出作爲夫妻的第一步。考慮到疫情的情況，婚禮將以非公開形式進行，請大家多多諒解，通過兩人的婚紗照向大家傳達消息。非常感謝大家對兩人新的出發給予的祝賀和熱情的支持。」

兩人身穿純白的西裝和婚紗，露出幸福的笑容。另一張照片中，炫彬打著黑色領結，牽著孫藝真的手。



婚紗照一公開，在網路上引發熱烈討論，網友們紛紛表示：「真的好配」、「笑得好幸福」、「比韓劇還要像韓劇」、「男神女神新婚快樂」、「要一直都笑得這麼幸福」、「真的好像電影畫面」、「最美的新娘」等等。



而炫彬和孫藝真將在下午4點於華克山莊舉行婚禮。據悉，婚禮將只邀請雙方父母和熟人們，以非公開形式舉行，兩人還囑咐收到請柬的賓客們不可泄露的消息。祝詞將由炫彬17年好友張東健朗讀祝詞，歌手 Gummy 和金範洙將會演唱祝歌。據悉， Gummy 將會演唱《愛的迫降》OST《Give You My Heart》，金範洙將演唱第二首祝歌。



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